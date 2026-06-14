Силы ПВО сбили 104 дрона ВСУ над регионами России за семь часов Фото: REUTERS.

Российские системы противовоздушной обороны сбили 104 беспилотника Вооруженных сил Украины над регионами России в течение семи часов в воскресенье, 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«С 14:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата», - сообщает ведомство.

Уточняется, что украинские беспилотники были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей. Также дроны уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей и еще девяти регионов РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что российские средства ПВО сбили за сутки 14 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Также российский армией были поражены ключевые объекты инфраструктуры, которые использовались в интересах киевского режима.