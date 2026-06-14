Меркурис: На Западе закончились запасы ракет ПВО для поставок Киеву Фото: REUTERS.

Запад исчерпал свои запасы для поставок Киеву ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Проблема заключается в том, что на Западе запасы исчерпаны. <...> С этого момента положение Киева будет только ухудшаться. Я не вижу, как события могли бы развиваться иначе», - заявил Меркурис в эфире личного YouTube-канала.

По словам аналитика, глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к европейским союзникам с очередным требование о поставках ракет для ПВО. При этом единственной страной, способной производить их в масштабном количестве, остаются США. Однако сейчас Вашингтон не может передать Киеву достаточное количество ракет Patriot.

Ранее KP.RU сообщал, что Украина столкнулась с дефицитом ракет для Patriot из-за конфликта на Ближнем Востоке. Киеву не удается выстроить целостную противовоздушную оборону из-за нехватки вооружений.