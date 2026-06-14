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НовостиВ мире14 июня 2026 19:57

В Армении оппозиция признала нелегитимными результаты парламентских выборов

Представители оппозиции в Армении заявили, что дальнейшая эскалация в стране полностью лежит на Пашиняне и его партии
Мария МАМАЕВА
В Армении оппозиция признала нелегитимными результаты парламентских выборов

В Армении оппозиция признала нелегитимными результаты парламентских выборов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шесть оппозиционных партий и блоков в Армении признали нелегитимными прошедшие в стране парламентские выборы. Об этом заявил представитель входящей в список фракции «Сильная Армения» Арам Вардеванян.

«Отмеченные силы, подписываясь под данным заявлением, четко фиксируют, что итоги выборов не могут служить основанием для формирования легитимной и обладающей доверием народа власти», - сообщил он.

С заявлением выступили блоки «Сильная Армения» и «Армения», а также партии «Просвещенная Армения», «Армянский национальный конгресс», «Процветающая Армения» и «Национально-демократический полюс». Как заявили представители фракций, дальнейшая эскалация в стране теперь полностью лежит на премьер-министре Николе Пашиняне.

Ранее KP.RU сообщал, что ЦИК Армении отдала победу в парламентских выборах партии Пашиняна. Фракция премьер-министра набрала 49,746% в ходе голосования.