В США потерпел крушение частный самолет, погибли 12 человек Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В США произошло крушение частного самолета. Как сообщает телеканал Fox News, в результате ЧП погибли 12 человек.

Инцидент произошел недалеко от американского штата Канзас. В момент авиакатастрофы на борту воздушного судна находились 11 парашютистов и пилот. Борт вылетел из аэропорта Батлера в штате Миссури.

Через некоторое время после начала полета самолет развернулся по неизвестной причине, потерпев крушение на шоссе. Все находившиеся на борту люди погибли. Детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что в США на территории штата Вашингтон упал военный самолет. Истребитель F/A-18 Hornet совершал учебный полет, однако потерпел крушение в лесополосе. После этого на месте падения начался пожар.