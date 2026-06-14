Компания девочек 12-15 лет подверглась нападению во дворе дома в Сургуте: мужчина устроил слежку за школьницами

Прокуратура начала проверку инцидента с нападением на школьниц в Сургуте Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории Ханты-Мансийского автономного округа произошел громкий скандал. Мужчина в Сургуте организовал слежку за компанией школьниц. Он напал на девочек 12-15 лет во дворе дома. Прокуратура начала проверку происшествия, подробно пишет "КП-Югра".

Известно, что мужчина следил за девочками из окна, а потом вышел на улицу. Незнакомец разозлился из-за шума во дворе и стал швырять в школьниц камни. Затем мужчина применил к девочкам силу. Одна из них получила травмы.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - рассказали в прокуратуре.

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