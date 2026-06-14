В Европе задумались о контактах с Россией из-за провала стратегии Фото: REUTERS.

Европейцы начали осознавать провал своей стратегии в отношении России. ЕС столкнулся с серьезными последствиями собственной политики. На фоне этого в Европе начались обсуждения возможных контактов с Россией, пишет газета Die Weltwoche.

Как отмечается, в ЕС постепенно угасает "оторванный от реальности морализм". Теперь европейцы задумываются о диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению автора, всё из-за осознания, что антироссийский путь ведет в пропасть.

"Ей [Европе] в конце концов пришлось сделать то, что было правильным с самого начала. А именно: искать диалога с Путиным и решать проблему мирным путем", - прокомментировала газета.

Премьер Италии Джорджа Мелони планирует выдвинуть кандидатуру президента Финляндии Александера Стубба на роль переговорщика с РФ от Евросоюза. Она намерена поднять этот вопрос на предстоящих саммитах G7 и ЕС.