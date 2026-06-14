В Киеве начались протесты против ТЦК после попытки принудительной мобилизации

Киевляне устроили протесты против действий ТЦК. На фото: вид Киева. Фото: REUTERS.

Киевляне устроили протесты против действий сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, структура, аналогичная военкомату). Об этом информирует издание «Страна».

Сообщается, что инцидент произошёл в Деснянском районе украинской столицы. Возмущение людей вызвала попытка сотрудников ТЦК насильно мобилизовать местного жителя.

Толпа киевлян окружила автомобили ТЦК и полиции и устроили потасовку с силовиками. По информации киевских пабликов, полицейские применили против протестующих слезоточивый газ.

Ранее в украинском Львове произошел жестокий инцидент. Сотрудники ТЦК вступили в драку с местными жительницами.

Тем временем в некоторых городах Украины используют «погодные» Telegram-каналы для предупреждения об облавах ТЦК. Информация о рейдах передается в зашифрованном виде. Пользователи публикуют сообщения о «плохой погоде» в конкретных районах, тем самым указывая на активность военкоматов.