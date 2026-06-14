США и Иран достигли согласия: что известно о мирной сделке

Пакистан заявил, что соглашение между США и Ираном по миру достигнуто Фото: REUTERS.

Американское руководство достигло мирного соглашения с иранской стороной. Вашингтон и Тегеран условились обо всех договоренностях. Так заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф 15 июня на страничке в соцсети Х.

По его данным, официальная церемония подписания документа пройдет 19 июня. Она состоится в Швейцарии.

Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на подписание сделки с Тегераном в ближайшее время. Он анонсировал заключение соглашения в воскресенье. Дональд Трамп уточнил, что подписание состоится "электронным способом". Иранская сторона также заявляла о согласии с пунктами мирного плана.

При этом еще 12 июня Тегеран и Вашингтон активно обвиняли друг друга во лжи в отношении сделки. Стороны опровергали данные о содержании мирного соглашения. Официально детали документа до сих пор не опубликованы ни одной из сторон.