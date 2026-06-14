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НовостиОбщество14 июня 2026 21:56

В РФ заблокировали почти 20 тысяч ресурсов за торговлю запрещенными БАД: какая продукция не прошла проверку

Роспотребнадзор заблокировал 18 тысяч сайтов с данными о продаже запрещённых БАД
Алина КОЧНЕВА
Роспотребнадзор заблокировал 18 тысяч сайтов с данными о продаже запрещённых БАД

Роспотребнадзор заблокировал 18 тысяч сайтов с данными о продаже запрещённых БАД

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В России активно работают над выявлением ресурсов, распространяющих данные о продаже запрещенных в стране биологически активных добавок. Всего заблокировано 18 тысяч сайтов с информацией о таких БАД. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Так, среди заблокированных площадок числятся интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая регистрацию или содержащая в составе вещества, превышающие установленные уровни.

"По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано 18 тыс. подобных площадок", - уведомили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, в России за месяц ограничили доступ к почти восьми тысячам фишинговых ресурсов и 677 сайтам с вредоносным ПО. Площадки распространяли фейковые данные.