Мэр Киева Кличко: В Киево-Печерской лавре начался пожар

В Киево-Печерской лавре начался пожар. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Киеве начался пожар на территории Киево-Печерской лавры. Об этом информировал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По словам чиновника, горит крыша Успенского собора.

«Возгорание на территории Киево-Печерской Лавры. Пожар на крыше Успенского собора», - написал чиновник в Telegram-канале.

Украинское издание «Зеркало недели» публикует фото и видео, на которых видно, что пожар перешёл в стадию открытого горения, над лаврой поднимаются столбы дыма.

Ранее сообщалось, что из Киево-Печерской лавры планируют сделать кафе и музей Мазепы.

Кроме того, бывший депутат Верховной рады Олейник рассказал, что ревизия мощей в пещерах Киево-Печерской лавры, которую устроили киевские власти, закончится тем, что эти мощи продадут.

Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это один из первых монастырей Киевской Руси и объект всемирного наследия ЮНЕСКО.