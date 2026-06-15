ВСУ атаковали мосты в Херсонской области, движение перекрыто: что известно о ночном массированном ударе

Мосты получили повреждения после массового налёта БПЛА на Херсонскую область Фото: Сергей ВОРОБЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Херсонская область снова подверглась атаке со стороны ВСУ. Повреждения получили два моста. Движение по ним перекрыто. Так сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на канале в "Макс".

Он назвал ночной налет БПЛА на регион массовым. Поврежден мост возле населенного пункта Чонгар. Движение через АПП "Джанкой" перекрыто.

"Ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто. Сохраняется дроновая опасность, поэтому специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб", - проинформировал также Владимир Сальдо.

ВСУ ночью, кроме того, ударили по Тульской области. По предварительной информации, погибли три человека, еще трое получили ранения. В числе пострадавших годовалый ребенок.