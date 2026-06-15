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НовостиПолитика15 июня 2026 3:36

ВСУ атаковали мосты в Херсонской области, движение перекрыто: что известно о ночном массированном ударе

Мосты получили повреждения после массового налёта БПЛА на Херсонскую область
Алина КОЧНЕВА
Мосты получили повреждения после массового налёта БПЛА на Херсонскую область

Мосты получили повреждения после массового налёта БПЛА на Херсонскую область

Фото: Сергей ВОРОБЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Херсонская область снова подверглась атаке со стороны ВСУ. Повреждения получили два моста. Движение по ним перекрыто. Так сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на канале в "Макс".

Он назвал ночной налет БПЛА на регион массовым. Поврежден мост возле населенного пункта Чонгар. Движение через АПП "Джанкой" перекрыто.

"Ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто. Сохраняется дроновая опасность, поэтому специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб", - проинформировал также Владимир Сальдо.

ВСУ ночью, кроме того, ударили по Тульской области. По предварительной информации, погибли три человека, еще трое получили ранения. В числе пострадавших годовалый ребенок.