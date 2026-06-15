Эксперт по ЖКХ Бондарев: сверка счетчиков с графами в платежке даст экономию Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь дал рекомендации по защите от переплат коммуналки, для этого нужно важно проверять квитанции и анализировать суммы платежей.

По словам специалиста, следует начать проверку с тарифов на ресурсы. Управляющие компании не имеют права самостоятельно изменять стоимость воды, тепла и света, так как эти цены контролируются государством. Любые несанкционированные изменения в строке «содержание и ремонт» без общего согласия собственников являются поводом для вопросов к обслуживающей организации.

Эксперт также посоветовал сопоставлять показания счетчиков с данными в платежном документе. Он рекомендовал внимательно проверять текущие и прошлые цифры, а также уделять особое внимание строке общедомовых нужд (ОДН), датам внесения платежей и начислению штрафов, пишет RT.

Так же необходимо проверять базовые параметры в верхней части квитанции. Любая опечатка в метраже квартиры или количестве зарегистрированных граждан может привести к длительным неверным расчетам. В случае обнаружения расхождений эксперт призвал требовать от управляющей компании проверку расчётов через официальные сервисы. Если организация не реагирует, следующим шагом должна стать жалоба в жилищную инспекцию.

Тем временем, в России рассматривают переход на электронные платежки за жилищно-коммунальные услуги В Госдуме назвали такой шаг революционным, он позволит добиться прорыва в развитии электронной почтовой системы. Помимо квитанций, жильцам таким образом будут рассылать важную информацию в сфере коммунального хозяйства, пишет Газета.ru.

Ранее россиянам напомнили, что россияне могут оплатить коммунальные услуги за май до 15 июня. С 1 марта этого года был изменен крайний срок оплаты коммунальных услуг — теперь оплата принимается до 15 числа каждого месяца, пишет Царьград.

Ранее, жители многоквартирных домов в ряде российских регионов обнаружили в майских платежках новые строки с требованием доплатить около 18 тысяч рублей на модернизацию дома. Законность таких платежей в разговоре с 360.ru прокомментировал юрист Дмитрий Матюшенков.