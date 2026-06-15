Пенсионерка из Хабаровска отправится в колонию на 19 лет: что случилось Фото: Ольга ЮШКОВА.

Первый Восточный окружной военный суд приговорил 60-летнюю хабаровчанку к 19 годам колонии общего режима за участие в экстремистской и террористической деятельности, а также за склонение к теракту и подготовку к нему. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края в Telegram.

Отмечается, что пенсионерка из Хабаровска отправится в колонию за подготовку к поджогу или взрыву объектов на территории краевой столицы. Выбрав объект, она прошла обучение изготовлению взрывчатки и зажигательных устройств, изготовив их для реализации плана, говорится в сообщении от суда.

Женщину приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии общего режима, ограничению свободы на 2 года и запрету на публичную деятельность в интернете на 3 года. Однако договор пока не вступил в силу, он может быть обжалован в установленном порядке.

Ранее KP.RU сообщил, что это не первый случай, когда пенсионеры в России вступают в экстремистские сообщества и пытаются совершить теракт. Год назад стало известно, что в Петербурге пенсионерка готовилась к теракту, она хотела поджечь автомобиль у военкомата.