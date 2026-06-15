Политолог Самонкин: визит Уиткоффа в Москву приблизит встречу Путина и Трампа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главы государств Владимир Путин и Дональд Трамп договорились касательно визита спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа в Москву. Пока точные даты встречи не называются, но эксперты активно обсуждают, какие результаты может принести эта поездка.

В беседе с «Абзацем» политолог Юрий Самонкин отметил, что визит Уиткоффа может стать шагом, который вернет Вашингтон к украинскому вопросу. Наверняка пройдут встречи с дипломатами и будете нарисована реальная картина происходящего, Белый дом сможет увидеть, что киевский режим творил в отсутствие пристального внимания.

Наверняка, во время встречи американцы поднимут вопрос гарантий для самой Украины, а также тему укрепления НАТО. Юрий Самонкин предположил, что эта встреча будет предшествующей переговорам Дональда Трампа и Владимира Путина. Они могут встретиться поле окончания чемпионата мира по футболу.

- Если к моменту встречи с Уиткоффом договоренности не будут реализовываться, Украину, к сожалению, ждет печальное будущее и окончательный распад, - полагает эксперт беседе с Абзацем.

Политолог не исключил, что уже летом 2026 года удастся увидеть первые рабочие форматы и решения ситуации.