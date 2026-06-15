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НовостиПроисшествия15 июня 2026 4:08

Женщина погибла, 12 человек пострадали при пожаре в Самаре: о последствиях взрыва в многоэтажном доме

При пожаре в доме в Самаре погиб человек, еще 12 жильцов пострадали
Алина КОЧНЕВА
При пожаре в доме в Самаре погиб человек, еще 12 жильцов пострадали

При пожаре в доме в Самаре погиб человек, еще 12 жильцов пострадали

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 14 июня в многоквартирном доме в Самаре произошел взрыв газа. В результате начался сильный пожар. Погибла женщина, еще 12 человек пострадали. Такими данными поделились в пресс-службе администрации Самары, цитирует ТАСС.

Среди пострадавших числятся двое детей. Взрыв произошел в многоэтажке на улице 22-го Партсъезда. Причины ЧП будут выясняться. Как уточняется, существует угроза обрушения жилого здания.

"Погиб один человек, пострадало 12 человек (из них двое детей). Госпитализировано 2 человека", - проинформировали в администрации города.

Как пишет КП-Самара, пламя охватило сначала магазин на первом этаже, а затем поднялось вверх. Спасатели организовали эвакуацию жителей. Правоохранители подтвердили, что в доме произошел взрыв бытового газа.