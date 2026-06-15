ВСУ в Харьковской области расстреляли колонну гражданских с флагами Украины Фото: REUTERS.

В 2022 году украинские военные расстреляли гражданских в Харьковской области, пытавшихся перейти линию боевого соприкосновения с украинскими флагами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова местного жителя.

Украинские патриоты устроили демонстрацию с флагами. Им предложили уйти. Они собрались колонной и пошли в сторону Рубленого, говорит местный житель. Колонна людей двинулась в сторону блокпоста. Они хотели уйти в подконтрольный ВСУ Харьков, но не смогли.

«Они когда шли, впереди был блокпост украинский. Они с флагами шли, на машинах ехали аккуратно. Не дошли до блокпоста – и их с пулеметов расстреляли», – рассказал мирный житель журналистам, но попросил не называть его имя из соображения безопасности.

После массового расстрела ВСУ в регионе погибло много гражданских, включая маленькую девочку. Это событие отбило желание у украинских патриотов переходить через линию боевого соприкосновения. Поменяли ли они отношение к киевскому режиму, не известно.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ не считают с жизнями гражданских. Для них это — живой щит. Более того, украинские военные стреляют в своих же побратимов, которые решили отступить и выходят из боя.