Гепатолог Дианова: хронический стресс повышает риск язвенной болезни у мужчин Фото: Анна КОЛПАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач-гастроэнтеролог и гепатолог Нурия Дианова заявила, что хронический стресс приводит мужчин к проблемам с ЖКТ. В частности, невроз провоцирует развитие язвенной болезни желудка.

Специалист объяснила, что данное заболевание является многофакторным. Помимо стресса, к его появлению могут привести наличие бактерии хеликобактер пилори. Отсутствие нормального режима питания несет не меньшие риски, как и пагубные привычки, такие как курение и употребление алкоголя. А в сочетании данные факторы приводят к необходимости хирургического вмешательства.

Игнорирование неприятных ощущений или попытки снять стресс с помощью спиртного могут привести к осложнениям в виде язвы с кровотечением.

В беседе с Абзацем, врач отметила, что стресс является постоянным спутником жизни, однако в малых дозах он может быть стимулирующим фактором. Хроническая реакция на личные, финансовые или рабочие проблемы становится дополнительным фактором риска.

В заключении эксперт рекомендовала анализировать причины стресса и не игнорировать их. А для нейтрализации напряжения специалист посоветовала мужчинам на постоянной основе заниматься спортом, назвав бокс в спортзале наиболее эффективным способом борьбы со стрессом.

Так же важно помнить, что в запущенных случаях хронический стресс может привести к проблемам с сердцем и развитию атеросклероза. Не стоит игнорировать повторяющийся дискомфорт и симптомы изжоги, применение обезболивающих препаратов может усугубить состояние.