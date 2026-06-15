Нейрогастроэнтеролог Симаков: для завтрака нет запретных продуктов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Врач-нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков объяснил, почему утверждения, что определенные продукты нельзя употреблять на завтрак, являются заблуждением. Дело не в самой пище, а в индивидуальной переносимости организма. Универсального списка запрещенной еды не существует.

Специалист подчеркнул, что утром следует ориентироваться не на интернет-страшилки, а на реакцию собственного тела. Он отметил, что на завтрак можно есть практически все, главное — как человек это переносит. Например, кофе для одного является обычным напитком, а для другого — причиной изжоги и дрожи, что не делает сам продукт вредным.

В беседе с Газета.ru врач посоветовал воспринимать завтрак как полноценный прием пищи, а не случайный перекус. Оптимальным вариантом он назвал рацион, состоящий из длинных углеводов, белка, небольшого количества жиров и овощей. К таким продуктам относятся каша, яйца, творог, цельнозерновой хлеб и рыба. Такой прием пищи насыщает ровнее и не вызывает резкого голода через час-полтора.

Если есть проблема, то чаще всего она заключается не в конкретном продукте, а в перекосе в составе еды. Употребление только сладких булок или хлопьев с сахаром приводит к быстрому приходу и уходу энергии, вызывая сонливость и раздражительность.

Таким образом, нужно опираться на то, что подходит или не подходит лично вам. Симаков порекомендовал пересмотреть рацион при регулярном появлении тяжести, вздутия или слабости после еды. Иногда достаточно скорректировать количество сахара или белка, но в некоторых случаях необходимо обратиться к врачу для диагностики таких состояний, как рефлюкс или синдром раздраженного кишечника.

На завтрак не стоит употреблять жирные, жареные и высококалорийные блюда, такие как фастфуд, колбаса и сладкая выпечка. Эти продукты создают повышенную нагрузку на пищеварительную систему и могут влиять на работу нижнего пищеводного сфинктера, увеличивая риск возникновения изжоги, сообщает 360.ru.

Кстати, у тех, кто предпочитает ужинать раньше и завтракает в первой половине дня, а также избегает перекусов между приемами пищи, индекс массы тела в среднем оказывается ниже, пишет ОТР.

Ранее, диетолог и эндокринолог Антон Поляков в интервью aif.ru рассказал, сколько можно съедать яиц в день.

- Жареное яйцо — менее выгодный вариант, но в целом это тоже не проблема. Если использовать небольшое количество масла и специальные сковородки, можно есть и жареные яйца. Просто жарка чуть вреднее варки, поэтому вареное яйцо предпочтительнее, - отметил врач.