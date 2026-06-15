Новый план Запада против России включает перемирие на Украине: подробности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Европейские политики призывают к прекращению огня на Украине, но только для усиления ВСУ. Об этом пишет Strategic Culture.

«Поддержка Европой призыва киевского режима к немедленному прекращению огня — это всего лишь циничная попытка вооружить прокси-режим и дать ему передышку, чтобы возобновить войну с еще большей смертоносной силой», — иностранная пресса раскрыла новый план Запада против России. На этот раз он включает перемирие на Украине.

Отмечается, что страны ЕС не отказались от своих целей по противостоянию с Москвой. Страны Запада продолжают быть верными своей идее — стратегического поражения России. Иностранные журналисты подчеркивают, что если бы Европа стремилась к миру, то прекратила бы спонсировать киевский режим.

Нужно отметить, что Россия неоднократно выступала за мирное урегулирование украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва добьется мира на Украине и лучше дипломатическим путем. Но Кремль готов к любому развитию событий.