IT-эксперт Жиленко: мошенники обманывают туристов с помощью подмены номеров Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

IT-эксперт Игорь Жиленко напомнил, что в летний сезон мошенники особенно активно применяют технологии подмены телефонных номеров. Их жертвами становятся люди, которые отправляются на отдых за границу. Там преступники и рассчитывают поймать в свои сети тех, кто устал после перелета или еще не адаптировался. С помощью технологии подмены номер звонки маскируют под официальные вызовы от банков или операторов связи.

Одна из наиболее распространенных схем мошенничества выглядит следующим образом: сразу после приземления, когда телефон подключается к роумингу, жертва получает SMS или входящий звонок, который выглядит так, будто он поступил с официального короткого номера банка (например, «900»). На другом конце провода злоумышленник сообщает о подозрительной операции и требует срочно подтвердить данные или перевести средства на «защищенный счет».

В условиях роуминга, когда человек бывает дезориентирован и не до конца понимает, все ли в порядке с его картой и связью, эта схема чаще всего срабатывает.

IP-телефония позволяет мошенникам подменять исходящий номер на любой другой. Несмотря на то, что операторы и банки усилили защиту от таких атак, злоумышленники находят новые способы маскировки.

Например, на экране может отображаться номер, похожий на официальный, с добавлением международного кода или изменением одной цифры в длинном номере. В мессенджерах возможности для маскировки еще шире: мошенники могут указывать практически любое имя или обозначение, включая название банка.

Игорь Жиленко в беседе с Газета.ru подчеркивает, что не стоит слепо доверять номеру на экране, всегда нужно помнить о возможности подмены.

Если звонивший сообщает о «подозрительной операции», немедленно прекратите разговор, сами свяжитесь с банком. Почти все кредитные организации предлагают разные способы связи, в том числе бесплатные, через приложение.

А самым главным инструментом защиты станет привычка перепроверять любую тревожную информацию через официальные каналы. Несколько минут, потраченных на проверку, могут спасти ваши деньги и персональные данные.

Ранее, в Роскачестве рассказали, что решаясь на покупку тура, следует придерживаться «презумпции недоверия», чтобы не наткнуться на мошенников. Лучше также проверить туроператора в Федеральном реестре, сообщает ОТР.

Ранее, старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рассказал в беседе с Life.ru, что летом спрос на аренду квартир, апартаментов и загородных домов традиционно растет. Вместе с этим активизируются и мошенники, которые используют реальные объекты недвижимости, настоящие фотографии и убедительные копии популярных сервисов бронирования.

Современные нейросети позволяют мошенникам значительно ускорить подготовку преступных схем. Если раньше требовалось вручную подделывать документы или долго собирать информацию о потенциальной жертве, то теперь многие задачи выполняются автоматически за считанные минуты, пишет RT.