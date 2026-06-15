Трагедией закончилась история россиянки на Бали: женщина выпила вино и впала в кому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врачи диагностировали смерть мозга у россиянки Анны на Бали после отравления метанолом, она в коме. Об этом сообщается в Telegram-канале, где ведется сбор средств для лечения россиянки.

«Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз — смерть мозга», — отмечается в Telegram-канале.

Знакомый пострадавшей сообщил РИА Новости, что Анна прилетела на Бали 31 мая. 1 июня после она выпила немного вина, но сразу же почувствовала себя плохо. Она обратилась к врачам, в больнице россиянка впала в кому. Врачи диагностировали тяжелое отравление метанолом. Близкие добивались санитарной эвакуации в Россию для лечения.

Отмечается, что для родных россиянки происходящее — это настоящая трагедия. Они говорят, что несмотря на осложнения в состоянии Анны, будут бороться за ее жизнь до конца. Близкие россиянки заявляют, что будут добиваться дополнительных обследований, они не согласны с заключением балийских врачей о смерти мозга.

Ранее "КП-Иркутск" подробно рассказал историю россиянки Анны на Бали. 50-летняя женщина купила вино в придорожной лавке, выпила его и впала в кому.