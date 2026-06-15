В АТОР: в начале июня можно купить туры с хорошей скидкой Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

В АТОР напомнили, что в начале летнего туристического сезона можно купить туры на отечественные курорты с хорошей скидкой. В текущем году туристический сезон на юге страны стартовал с «беспрецедентного количества скидок», которые предлагают отели и санатории.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что на такой шаг отельеры идут по той причине, что спрос постепенно падает, туристы переносят или отменяют отпуск, опасаясь, в том числе и за свою безопасность.

Отели Черноморского побережья загружены всего на 70% против 100% год назад, а в целом, общее количество бронирований в Краснодарском крае за последние две недели снизилось на 5%.

Эксперты отмечают, что провал спроса дал старт настоящей битве за клиента между курортами. В Анапе темпы бронирования выше, чем в Сочи. За первые две недели июня там спрос вырос на 25%. А на июль уже забронировано 68% номеров. Такой интерес связан в том числе и с гибкой ценовой политикой.

Летом 2026 года цены оказались на 10-11% ниже тех, что были в 2025 году. Плюс отельеры предлагают бесплатное размещение детей или большие скидки для них.

А вот в Сочи потеряли 12% туристов, причина в высоких ценах, поэтому отдыхающие переориентировались и выбирают отели скромнее. В категории 2 звезды прирост 139%, пишет RuNews24.ru.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин отметил, что охлаждение внутреннего рынка – это совокупность факторов. Укрепление рубля сделало зарубежные направления более привлекательными, в то время как цены на российских курортах остаются высокими.

Поэтому самый верный шаг – это предоставление скидок, по нему и идут в турбизнесе. Поэтому даже в элитных санаториях можно отдохнуть с большим дисконтам до 40%. Однако эксперты не берутся прогнозировать, как долго продлится эта ситуация.