Между США и Францией назревает конфликт: Трамп угрожает Макрону

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп начал угрожать ввести 100% пошлины на французские вина и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог на американские технологические компании. Об этом пишет New York Post со слов лидера Белого дома. Отмечается, что назревает конфликт между Вашингтоном и Парижем.

Трамп потребовал от президента Франции Эммануэля Макрона отменить 3% налог на технологические компании или столкнуться с американскими пошлинами.

"Я попросил его (Макрона — прим. ред.) не взимать пошлины с американских компаний, и если они это сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести пошлину в 100% на все шампанское и все вина, производимые во Франции", — подчеркнул Трамп в разговоре с журналистами.

Американский лидер заявил, что Макрону достаточно отменить налог с продаж, чтобы снять давление. Какое примет решение французский политик, пока непонятно.

Ранее KP.RU сообщил, что это не первый раз, когда отношения Вашингтона и Парижа накаляются до предела. Отмечается, что Трамп уже выступал против Макрона из-за его отношения к Ирану.