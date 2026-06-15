Прокурор запросил 8 лет колонии заочно для историка Тамары Эйдельман* Фото: Shutterstock.

Прокурор попросил суд назначить историку Тамаре Эйдельман* восемь лет лишения свободы в колонии общего режима заочно по делу о реабилитации нацизма и распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

«В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить Эйдельман* наказание в виде 8 лет колонии общего режима заочно», — заявил собеседник агентства.

Тамара Эйдельман* ранее была внесена Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. Ей предъявлены обвинения по статьям о реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации.

*Внесена Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.