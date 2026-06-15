ЕС готовит для Украины и Молдавии ряд ограничений при вступлении в объединение. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Евросоюз готовит изменение условий членства для будущих участников. Для Украины и Молдавии, в случае их вступления, на срок от 5 до 15 лет предусмотрены существенные ограничения, включая лишение права вето.

По словам Кос, это будет «новое поколение договоров о присоединении» с обеспечительными гарантиями, которые позволят убедиться, что новые члены следуют европейским правилам спустя 5, 10 или 15 лет.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. 12 июня глава Европарламента Роберта Метсола в соцсети X сообщила, что страны Евросоюза согласовали запуск обсуждения, по итогам которого будет принято решение о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что официальные переговоры стартуют 15 июня.