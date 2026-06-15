«Одни кожа да кости»: мужчина с психическим расстройством выживал три года в полном одиночестве в джунглях

Умственно отсталый мужчина чудом выжил, заблудившись на 3 года в горном лесу. Фото: IMAGO/Zoonar.com/Galyna Andrushk/www.imago-images.de/Global Look Press

В Индонезии спасли мужчину, который провел почти три года в одиночестве в горном лесу. Как пишет платформа Oddity Central, 49-летний Айя Солехудин, страдающий психическим расстройством, пропал без вести после того, как ушел в джунгли на горе Салак.

Мужчину обнаружили местные жители, осматривавшие русло реки после сильных дождей. Айя сидел на замшелом камне. Он был истощен, с трудом говорил и выглядел напуганным.

«От него остались одни кожа да кости, он едва мог ходить и был явно напуган при виде других людей», — говорится в публикации.

После эвакуации личность мужчины установили по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза. Его семья заявила о пропаже три года назад. Родные рассказали, что у Айи начались проблемы с психикой после смерти родителей.

Недавно чудовищное преступление произошло в индийском штате Гуджарат. Как писал KP.RU, мужчина продал свою жену друзьям за 37 тысяч рублей, затем заявил о ее пропаже и исчез. Женщину подвергли сексуальному насилию.