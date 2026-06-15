«Я согласен с Жанной»: Шепелев впервые рассказал, почему запрещает сыну от Фриске видеться с бабушкой и дедушкой

Телеведущий Дмитрий Шепелев Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущий Дмитрий Шепелев не разрешает своему сыну от певицы Жанны Фриске Платону общаться с бабушкой и дедушкой. Впервые он рассказал, почему принял такое решение. Своими мыслями он поделился в своих социальных сетях.

Телеведущий сообщил, что родители певицы не предлагали Платону встретиться лично, а приглашали только на ток-шоу. Шепелев заявил, что ему горько думать об этом.

«Мне очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов. Это то, что нельзя вернуть и нельзя переснять. Я плачу, когда думаю об этом. Но есть вещи, которые я как отец решаю один. Встречи моего сына с кем бы то ни было — не материал для эфира. Семья — не контент. Для меня память о Жанне — это не шоу. Я помню, как Жанна оберегала личное. И я с ней согласен», — рассказал телеведущий своим поклонникам.

Напомним, Дмитрий Шепелев один воспитывал сына Платона после смерти Фриске. Только спустя несколько лет он решился вновь создать семью. Телеведущий рассказал о встрече с дизайнером Екатериной Тулуповой. Также он поделился, как Платон относится к его новой возлюбленной. У пары также есть общий ребенок, а Екатерина воспитывает дочь от первого брака.