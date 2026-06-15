Сомнолог Новиков: в летнее время сон нарушается не только из-за жары Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сомнолог Максим Новиков объяснил причины летней бессонницы, с которой сталкиваются многие люди. Дело не только в духоте, хотя влияние жары на механизмы терморегуляции нельзя списывать со счетов, но и в циркадных ритмах организма.

В беседе с Lenta.ru сомнолог напомнил, что оптимальная температура для сна составляет около 18–20 градусов. Если в спальне устанавливается жара, а воздух прогревается до 26–28 градусов и выше, то телу становится сложнее перейти в ночной режим. Из-за этого ритмы, из-за чего сон становится поверхностным и прерывистым.

В летнее время часто происходит сдвиг режима сна. Хаотичный график, когда человек ложится в разное время, ухудшает качество отдыха. Усугубляют ситуацию и длинные световые дни: попадающий на сетчатку свет подавляет выработку мелатонина, затрудняя засыпание.

Новиков добавил, что в жаркую погоду организму труднее отдавать лишнее тепло, что активирует механизмы терморегуляции и усиливает потоотделение. В результате мозг дольше остается в состоянии бодрствования, даже если глаза закрыты. Это приводит к затягиванию процесса засыпания и сокращению глубоких фаз сна.

Судороги и неприятные ощущения в ногах при засыпании снижают качество сна и могут приводить к бессоннице. Об этом в беседе с RT рассказала кандидат медицинских наук невролог-сомнолог Елена Царева.

Ранее, врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с aif.ru опроверг популярный миф о пользе сна.

В Сети гуляет табличка, показывающая, что сон до полуночи гораздо полезнее, чем после. Утверждается, что с 7 до 8 вечера фактически за час сна мы отсыпаемся, как за семь часов. А ценность сна с 3 до 4 часов утра — всего 15 минут. Этому не стоит верить, заключил эксперт.