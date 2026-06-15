Россияне все реже покупают черешню: названа причина падения продаж

«Ъ»: в России резко упали продажи черешни. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

В России в начале лета резко упали продажи черешни. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Продажи черешни в конце мая — начале июня упали на 8–15% год к году», — отмечает издание.

Причиной такого покупательского поведения россиян назван рост стоимости этих ягоды. Аналитики сообщили, что сейчас черешня в среднем стоит 847 рублей за килограмм. Таким образом, из-за ограниченного предложения рост цен на ягоды составил до 31%.

Ранее в Российской Федерации отметили самые минимальные за восемь лет продажи алкоголя.

До этого эксперты отметили, что рекордное падение спроса своеобразно сказалось на торговле. Россияне начали уходить в «магазины низких цен» и онлайн. Экономят россияне в первую очередь на непродовольственных товарах. Здесь падение сильнее: 11,1% по 2022 году, 10,4% в январе 2023-го к январю-2022.