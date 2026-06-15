Минтруд РФ напомнил о праве на отпуск для подготовки к свадьбе Фото: Светлана ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Россияне имеют право взять до пяти календарных дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе. Работодатель не может отказать в предоставлении такого отдыха. Об этом напомнило Министерство труда РФ.

В ведомстве отметили, что такое разъяснение особенно актуально в летний период, когда традиционно начинается свадебный сезон. Для оформления отпуска сотруднику достаточно подать письменное заявление. При этом дополнительные дни отдыха не сокращают продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска.

Право на такой отпуск распространяется в том числе на работников, недавно устроившихся в компанию. Однако тем, кто еще проходит испытательный срок, следует учитывать, что взятые на подготовку к свадьбе дни не засчитываются в период испытания, поэтому он будет продлен на соответствующее количество дней.

Напомним, ежегодный основной оплачиваемый отпуск по Трудовому кодексу РФ составляет 28 календарных дней. Его можно разделить на части по согласованию с работодателем. Право на первый отпуск возникает после шести месяцев работы. При этом в Госдуме предложили увеличить число отпускных дней в году до 35.