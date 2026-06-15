Почти 100 квартир и 40 авто повреждены после удара БПЛА по жилому дому в Орле. Фото: официальный канал Андрея Клычкова

В Орле продолжают оценивать последствия удара беспилотника по жилому дому, произошедшего в минувшие воскресенье, 12 июня. Согласно последним данным, в результате атаки повреждения получили почти 100 квартир и около 40 автомобилей. Число пострадавших возросло до девяти человек. Один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании правительства.

По словам главы региона, беспилотник был начинен поражающими элементами, что привело к значительным разрушениям. В настоящее время специалисты продолжают обследование здания и прилегающей территории для уточнения масштабов ущерба.

«Почти 100 квартир пострадало, 40 машин пострадало. Работа идет дальше по обследованию», — отметил губернатор.

Власти региона продолжают оказывать помощь пострадавшим и организовывать восстановительные работы. Как писал сайт KP.RU, жителей многоэтажки доставили в ПВР, их обеспечили питанием и вещами первой необходимости.