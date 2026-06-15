ВС РФ прошли один из самых сложных этапов в освобождении Константиновки: в этом признались бойцы Фото: Shutterstock.

Подходы к Константиновке находились под плотным контролем ВСУ, но российским силам удалось переломить ситуацию. Об этом РИА Новости рассказал командир 1194-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Русич».

По его словам, наиболее сложной задачей было преодолеть первую линию обороны и войти вглубь позиций противника. После этого продвижение стало легче.

«Очень сильно контролировались подходы к городу», — сказал «Русич» в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Командир отметил, что заход российских бойцов в Константиновку стал общей заслугой всех участников операции. Он подчеркнул, что свой вклад внесли и командование, и штурмовики, каждый из которых выполнял поставленные задачи.

По словам «Русича», 1194-й полк действует в высотном квартале Константиновки, а также в западной, юго-западной и северо-западной частях города. Он уточнил, что подразделения работают западнее реки Кривой Торец вместе с 4-й мотострелковой бригадой, 1465-м полком и 103-м полком 150-й дивизии. Командир назвал этот район плацдармом для дальнейшего освобождения Краматорско-Славянской агломерации.

Немногим ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы за сутки освободили 117 зданий в Константиновке. В ведомстве также заявили, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. По данным министерства, противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов.