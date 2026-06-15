ХАМАС: Израиль против посредничества России в Секторе Газа Фото: REUTERS.

Палестинская сторона заинтересована в более активном участии России в урегулировании ситуации вокруг сектора Газа, однако этому препятствует позиция Израиля. Об этом сообщил заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

По словам представителя движения, решение о подключении России к переговорам по реализации плана прекращения огня зависит не только от палестинской стороны.

«Мы постоянно выступали за то, чтобы Россия стала одним из посредников в конфликте между палестинским сопротивлением во главе с ХАМАС и Израилем, однако израильская сторона неизменно отвергает это предложение», — сказал он в интервью РИА Новости.

Абу Марзук подчеркнул, что ключевым препятствием для расширения роли Москвы остается отсутствие согласия со стороны Израиля. По его словам, посредник может участвовать в переговорном процессе только при одобрении обеих сторон конфликта.

«Любой посредник должен быть принят обеими сторонами. Никто не может навязать посредника в одностороннем порядке. Именно поэтому израильское несогласие препятствует более активной роли России в палестинском вопросе», — заявил один из лидеров ХАМАС.

Ранее делегация ХАМАС посетила Москву, где, в частности, обсуждались вопросы реализации предложенного президентом США Дональдом Трампом плана урегулирования ситуации в секторе Газа. Россия неоднократно заявляла о готовности содействовать мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.