Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 июня 2026 8:57

ВС РФ атаковали «Геранями» важный энергообъект в Днепропетровской области

Российские войска не атакуют гражданские объекты Украины
Людмила МИТРОХИНА
ВС РФ атаковали «Геранями» важный энергообъект в Днепропетровской области

ВС РФ атаковали «Геранями» важный энергообъект в Днепропетровской области

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные атаковали энергообъект в Днепропетровской области, используемый ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны России.

Ведомство рассказало об ударе по энергетическому объекту в Зеленодольске Днепропетровской области, который использовался ВСУ. Объект поразили специалисты войск беспилотных систем с помощью дронов "Герань". Отмечается, что криворожскую тепловую электростанцию атаковали бойцы российской группировки "Днепр".

Ранее KP.RU передал слова представителей Минобороны России. Отмечается, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам Украины или энергообъектам, которые используются в интересах ВСУ. До этого в Кремле также опровергли информацию якобы о том, что ВС РФ неизбирательны в своих ударах по целям на Украине.