ВС РФ атаковали «Геранями» важный энергообъект в Днепропетровской области Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные атаковали энергообъект в Днепропетровской области, используемый ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны России.

Ведомство рассказало об ударе по энергетическому объекту в Зеленодольске Днепропетровской области, который использовался ВСУ. Объект поразили специалисты войск беспилотных систем с помощью дронов "Герань". Отмечается, что криворожскую тепловую электростанцию атаковали бойцы российской группировки "Днепр".

Ранее KP.RU передал слова представителей Минобороны России. Отмечается, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам Украины или энергообъектам, которые используются в интересах ВСУ. До этого в Кремле также опровергли информацию якобы о том, что ВС РФ неизбирательны в своих ударах по целям на Украине.