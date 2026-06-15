Боевики в ЮАР жестоко убили британских ботаников и скормили их тела крокодилам

Оглашение окончательного приговора убившим знаменитых ботаников боевикам ИГ* назначено на 19 июня Фото: Shutterstock.

Боевики «Исламского государства»* (ИГ*) жестоко расправились с 74-летним Родом Сандерсом и 63-летней Рэйчел Сандерс — знаменитыми специалистами по редким растениям и владельцами компании Silverhill Seeds. Об этом пишет издание The Times of India.

Супруги бесследно исчезли еще в феврале 2018 года во время экспедиции в провинции Квазулу-Натал. Ботаники разбили лагерь в отдаленном лесу Нгойе, где их выследил 44-летний Сайефундин Дель Веккьо. В переписке с сообщниками он цинично назвал пожилых иностранцев «хорошей добычей».

Сторонники террористической группировки похитили ученых. Ради реквизитов банковских карт супругов подвергли жестоким пыткам, после чего забили до смерти. Тела жертв упаковали в спальные мешки, привезли к мосту через реку Тугела и сбросили в воду на съедение крокодилам, надеясь, что хищники уничтожат улики. Останки были настолько обезображены, что опознать их удалось только по ДНК и стоматологическим картам.

Выйти на след преступников помогла их собственная расточительность. С карт Рэйчел Сандерс нападавшие успели потратить почти 37 тысяч фунтов стерлингов (около 4,4 млн рублей), скупая технику и криптовалюту. Подозрительную активность заметил сотрудник одного из магазинов и обратился в полицию.

При обыске в убежище радикалов обнаружили экстремистскую литературу, флаг ИГ*, а также угнанный автомобиль, принадлежавший погибшим. Все участники преступления арестованы. Оглашение окончательного приговора назначено на 19 июня. По законам ЮАР боевикам грозит пожизненное заключение.

*Запрещенная в России террористическая организация