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НовостиВ мире15 июня 2026 9:12

Это напрямую касается Союзного государства: названа главная тема встречи Лукашенко с Лавровым

Лавров изложит Лукашенко оценки РФ по «ультиматуму» евротройки по Украине
Анастасия СУТОРМИНА
Лавров изложит Лукашенко оценки РФ по «ультиматуму» евротройки по Украине

Лавров изложит Лукашенко оценки РФ по «ультиматуму» евротройки по Украине

Фото: REUTERS.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудит недавний визит в МИД России послов «евротройки» и вопросы, касающиеся Союзного государства. Об этом министр иностранных дел России заявил в начале переговоров.

«Они там ультиматум [предъявили] из пяти пунктов, послы приходили, вручили нам свои пожелания. В общем, есть о чем поговорить и что напрямую касается Союзного государства» — сказал Лавров.

Напомним, послы Франции, Великобритании и Германии 11 июня прибыли в здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади, где встретились с заместителем главы ведомства

А в начале июня Британия, Франция и Германия предложили совместные условия для мирного урегулирования конфликта на Украине.