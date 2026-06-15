Это напрямую касается Союзного государства: названа главная тема встречи Лукашенко с Лавровым

Лавров изложит Лукашенко оценки РФ по «ультиматуму» евротройки по Украине Фото: REUTERS.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудит недавний визит в МИД России послов «евротройки» и вопросы, касающиеся Союзного государства. Об этом министр иностранных дел России заявил в начале переговоров.

«Они там ультиматум [предъявили] из пяти пунктов, послы приходили, вручили нам свои пожелания. В общем, есть о чем поговорить и что напрямую касается Союзного государства» — сказал Лавров.

Напомним, послы Франции, Великобритании и Германии 11 июня прибыли в здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади, где встретились с заместителем главы ведомства

А в начале июня Британия, Франция и Германия предложили совместные условия для мирного урегулирования конфликта на Украине.