Актриса Наталья Андрейченко со сцены призналась, что хочет вернуться в Россию Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 14 июня, в Сочи состоялось торжественное открытие III Международного кинофестиваля «Евразия-Кинофест». Одним из главных событий вечера стало появление на публике легендарной советской и российской актрисы Натальи Андрейченко.

Артистку пригласили на сцену в самом начале мероприятия, что искренне удивило саму звезду. В своей приветственной речи она тепло поблагодарила организаторов за приглашение. Андрейченко отметила, что ей невероятно повезло сняться в картине, которая и спустя десятилетия остается культовой.

«Я смогла передать любовь, счастье, благодарность и аристократические манеры поколениям людей», — подчеркнула она, хотя и не стала прямо называть фильм «Мэри Поппинс, до свидания!».

Однако кульминацией выступления стало ее прямое обращение к отечественной киноиндустрии. Живущая последние годы в Мексике артистка призналась, что мечтает вновь быть полезной на родине.

«Дайте мне работу в России, любую работу. Я хочу работать кем-то дома, здесь», — эмоционально заявила 70-летняя актриса.

Напомним, в последние годы звезда советского экрана редко радовала поклонников новыми российскими проектами. Большую часть времени она проводит за границей — в Мексике и странах Европы.