Жительницу Киева отправили в тюрьму на пять лет за критику Зеленского Фото: REUTERS.

В Киеве местную жительницу приговорили к пяти годам лишения свободы за критику Владимира Зеленского в социальных сетях. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Решение вынес Дарницкий суд Киева. 42-летнюю женщину признали виновной из-за публикаций в соцсетях. При этом она является матерью несовершеннолетнего ребенка, но суд это проигнорировал.

В одном из постов киевлянка обратилась к Зеленскому и посоветовала ему бежать из страны. Свою вину женщина не признает и намерена подать апелляцию.

Немногим ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на Украине практически не осталось публичной оппозиции. Все лидеры, готовые выступить и открыто высказать свое мнение, либо находятся в тюрьмах, либо отправлены на передовую. Пушилин назвал такую ситуацию «выжженным полем» и отметил, что серьезное внутреннее противостояние без внешнего вмешательства там невозможно.