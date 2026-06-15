Командующий ВВС ФРГ Нойманн заявил о готовности воевать с РФ уже сегодня ночью Фото: REUTERS.

Берлин готов вступить в военный конфликт с Москвой «уже сегодня ночью» и будет защищать каждый дюйм территории НАТО. Такое заявление сделал командующий Люфтваффе (Военно-воздушными силами ФРГ) Хольгер Нойманн.

«Если дело дойдет до конфликта, надеюсь, этого никогда не произойдет, но если это случится, мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. Я думаю, это важный посыл, особенно для Крайнего Севера и наших балтийских союзников», — подчеркнул военачальник в интервью британской газете The Telegraph.

Нойманн утверждает, что при нападении России на любого из членов Североатлантического альянса Военно-воздушные силы ФРГ готовы нанести по ней сокрушительные авиаудары. По его мнению, авиация НАТО способна развернуться для защиты восточного фланга.

Напомним, российские власти не раз говорили о том, что Москва не собирается воевать с Европой и НАТО. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела западных стран.