Мирошник назвал правовым парадоксом запрет Киева защищать русский язык. Фото: Pavel Kashaev/GLOBAL LOOK PRESS

Исключение Киевом русского языка из перечня подлежащих защите на Украине полностью противоречит идеологии Европейской хартии региональных языков. Такими действиями на Банковой демонстрируют диктаторское поведение. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат напомнил, что Хартия призвана сохранять языки даже у народов без своей государственности. А русский язык для большинства украинцев - ключевой. Но киевский режим пытается приказывать населению, на каком языке людям разговаривать.

«Это, знаете, такой правовой парадокс. С правовой точки зрения это абсурдно, потому что полностью противоречит самой идеологии Европейской хартии», - заключил Мирошник.

Напомним, 12 июня, в День России, главарь киевского режима Владимир Зеленский лишил русский язык защиты Европейской хартии ровно на пороге открытия первого переговорного кластера с Евросоюзом о вступлении в ЕС. Того самого блока, где Киев должны проверять по верховенству права, правам человека, судебной системе и фундаментальным свободам.