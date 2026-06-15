Мосгорсуд утвердил домашний арест саунд-продюсеру певицы Линды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мосгорсуд оставил под домашним арестом саунд-продюсера певицы Линды (настоящее имя - Светлана Гейман) Михаила Кувшинова. Таким образом вышестоящая инстанция признала законным решение районного суда, который ранее отправил музыканта под домашний арест по делу о мошенничестве с авторскими правами на произведения композитора Максима Фадеева.

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, коллегия отклонила жалобу защиты. Судья огласил постановление, в котором говорится, что мера пресечения, избранная судом первой инстанции, остается без изменений.

Ранее скандал между Фадеевым и Линдой прокомментировала телеведущая Алена Водонаева. Как писал KP.RU, она призвала смотреть на конфликт откровенно, подчеркнув, что принимает "сторону закона".