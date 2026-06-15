Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды15 июня 2026 9:31

Мосгорсуд утвердил домашний арест саунд-продюсеру певицы Линды

Михаил Кувшинов обвиняется в мошенничестве с авторскими правами на произведения композитора Максима Фадеева
Мария СПИРИДОНОВА
Мосгорсуд утвердил домашний арест саунд-продюсеру певицы Линды

Мосгорсуд утвердил домашний арест саунд-продюсеру певицы Линды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мосгорсуд оставил под домашним арестом саунд-продюсера певицы Линды (настоящее имя - Светлана Гейман) Михаила Кувшинова. Таким образом вышестоящая инстанция признала законным решение районного суда, который ранее отправил музыканта под домашний арест по делу о мошенничестве с авторскими правами на произведения композитора Максима Фадеева.

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, коллегия отклонила жалобу защиты. Судья огласил постановление, в котором говорится, что мера пресечения, избранная судом первой инстанции, остается без изменений.

Ранее скандал между Фадеевым и Линдой прокомментировала телеведущая Алена Водонаева. Как писал KP.RU, она призвала смотреть на конфликт откровенно, подчеркнув, что принимает "сторону закона".