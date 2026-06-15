Школьница трижды возвращалась дописывать ОГЭ, несмотря на угрозы атаки БПЛА Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе девятиклассница трижды возвращалась в аудиторию после воздушной тревоги, чтобы дописать ОГЭ по литературе. Об этом ТАСС сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Школьница оказалась единственной из сдающих, кто продолжил экзамен после всех перерывов. Остальные участники ушли, а она каждый раз возвращалась к работе.

«Был один случай на ОГЭ в Севастополе, где девочка три раза уходила в укрытие и возвращалась. Все ушли, а она три раза возвращалась, чтобы продолжить сдавать экзамен», — сказал Музаев.

Он добавил, что особенности проведения итоговой аттестации в Севастополе связаны с вопросами безопасности. Перед каждым экзаменом школьникам объясняют, как действовать при воздушной опасности и где находятся безопасные места в здании.

Ранее в Севастополе объяснили, что экзамен при воздушной тревоге приостанавливают, а школьники спускаются в укрытие до отбоя. После этого они могут вернуться в аудиторию и продолжить работу с добавленным временем. Если ребенок переволновался или не готов продолжать, он может завершить экзамен и сдать его в резервный день.