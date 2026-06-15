Учитель получил более пяти лет тюрьмы за изнасилование трех девочек в Берлине Фото: Shutterstock.

Окружной суд Берлина приговорил 39-летнего школьного учителя к пяти годам и трем месяцам лишения свободы. Его признали виновным в изнасиловании, хранении детской порнографии и сексуальном насилии над подопечными и несовершеннолетними по 35 пунктам обвинения.

Следствие установило, что подсудимый изнасиловал своих учениц в возрасте 16 и 17 лет, используя авторитет педагога и их тяжелое семейное положение. Еще одной жертвой мужчины в 2018 году стала 15-летняя девочка. Все преступления совершались в садовой беседке осужденного.

Прокуратура запрашивала для фигуранта 5,5 лет заключения, защита настаивала на полном оправдании. Вынесенный судом приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

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