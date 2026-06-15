Посольство РФ: на задержанном танкере Smyrtos граждан России нет. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Граждан России на задержанном в проливе Ла-Манш британскими властями танкере нет. Об этом в интервью ТАСС сообщили в российский дипмиссии РФ в Лондоне.

«По нашей информации, граждан России среди членов экипажа не было», - отметил дипломат.

Напомним, 14 июня Британия впервые захватила танкер с «российской нефтью».

Позже в политических кругах Великобритании допустили, что британский премьер Кир Стармер приказал захватить танкер Smyrtos, чтобы похвастаться своими «великими победами» на саммите G7.

А глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что сообщения премьер-министра Великобритании Кира Стармера о задержании якобы российского танкера является попыткой отвлечь внимание местных жителей от проблем с мигрантами.