ЦИК Армении выступил против повторного голосования Фото: REUTERS.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Ваагн Овакимян заявил, что повторное голосование на трех избирательных участках, где ранее были аннулированы результаты, проводить не следует.

Ранее представители оппозиционной партии «Процветающая Армения» заявили, что не преодолели четырехпроцентный барьер именно из-за решения ЦИК не учитывать итоги голосования на указанных участках.

Овакимян подчеркнул, что назначение повторного голосования может нарушить принцип равенства избирателей, поскольку условия участия уже будут иными. В таком случае граждане будут знать предварительные результаты и возможное влияние своих голосов на итоговый расклад.

Напомним, шесть армянских политических сил поставили под сомнение легитимность парламентских выборов, заявив, что избирательный процесс проходил в условиях, вызывающих вопросы к его свободе и конкурентности. Оппозиционные партии при этом подчеркнули, что намерены действовать исключительно в рамках Конституции и демократических процедур