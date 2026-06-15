МИД Турции: Фидан рассчитывает на прием у Путина в ходе визита в Москву. Фото: Christophe Gateau/GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает, что в ходе его визита в Москву он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«В ходе визита в Москву планируется, что он встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными должностными лицами, а также будет принят президентом России Владимиром Путиным», — отметили в ведомстве.

Напомним, Хакан Фидан посетит с рабочим визитом Россию 15-17 июня по приглашению Сергея Лаврова. Министры проведут переговоры по ряду вопросов двусторонней и международной повестки дня. В частности, главы МИД двух стран обсудят содействия новым властям Сирии в налаживании в стране политического диалога.