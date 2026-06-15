Нарышкин прокомментировал первое в истории участие Сербии в учениях НАТО

Нарышкин: участие Сербии в учениях НАТО радости не вызывает Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что не испытывает положительных эмоций по поводу участия Сербии в совместных учениях с Североатлантическим альянсом.

«Я бы сказал так: у меня это радость не вызывает», — отметил глава Службы внешней разведки России в интервью агентству ТАСС, отвечая на вопрос о первом в истории участии Сербии в подобных маневрах.

Речь идет о майских учениях, которые прошли при участии Сербии и стран Североатлантического альянса. В них были задействованы около шестисот военнослужащих, которые на протяжении почти двух недель отрабатывали совместные сценарии, направленные на укрепление взаимодействия и координации. В штаб-квартире НАТО заявляли, что учения были сосредоточены на развитии сотрудничества между союзниками и партнерами блока.