Каскадер фильмов «Майор Гром» и «Мастер и Маргарита» Додиев погиб в зоне СВО. Фото: предоставлено "КП"

Каскадер Чингиз Додиев, снимавшийся в фильмах «Майор Гром», «Мастер и Маргарита» и многих сериалах, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «КП-Петербург».

По словам супруги каскадера Цылипмы, он погиб в ходе выполнения одного из боевых заданий, служив стрелком и помощником гранатометчика в мотострелковой роте.

«Пришло сообщение, что Чингиз пропал без вести. Оказалось, что он погиб 3 июня «при выполнении боевых задач». Точные обстоятельства пока неизвестны», - рассказала супруга бойца.

Додиеву было 32 года. Он становился многократным призером Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области по рукопашному спорту. После прохождения срочной службы он поступил в военную академии национальной гвардии России в Санкт-Петербурге. На СВО он отправился в июле 2023 года, записавшись в добровольцы.

Ранее сайт KP.RU писал, что актер Павел Чернявский, знакомый зрителям по фильму Данилы Козловского «Чернобыль» и сериалу «Счастливы вместе», погиб в ходе специальной военной операции.