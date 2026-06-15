Трамп задремал на UFC Freedom 250 на лужайке Белого дома

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп снова задремал на публике. На этот раз все произошло во время турнира по смешанным единоборствам UFC Freedom 250 на лужайке около Белого дома. Об этом пишет издание «Инсайдер».

«Трамп заснул на UFC Freedom 250 на лужайке Белого дома, на мероприятии в честь своего 80-летия», — говорится в сообщении.

Празднование 80-летия Дональда Трампа 14 июня в Белом доме стало ярким и спорным событием. Президент организовал турнир UFC Freedom 250 на Южной лужайке, подтвердив статус политика-шоумена. Нужно отметить, что все бои закончились досрочно.

Это уже не первый раз, когда хозяин Белого дома «неудачно закрывает глаза» на публике. Подобные действия вызывают резонанс в Сети, а противники Трампа говорят, что он не может управлять страной.