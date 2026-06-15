Генсек ШОС: около 20 стран направили заявки на присоединение к организации

Генсек ШОС Нурлан Ермекбаев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Около 20 стран направили заявки на присоединение в Шанхайскую организацию сотрудничества в том или ином статусе. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

По его словам, на данный момент наблюдается повышенный интерес к организации со стороны мирового сообщества. Он подчеркнул, что, это свидетельствует о востребованности ценностей и принципов ШОС.

"В корзине заявок на присоединение к ШОС в том или ином статусе находится около 20 обращений", - сказал Ермекбаев на приеме по случаю 25-летия организации.

Ранее сайт KP.RU писал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Бишкеке. Предыдущий саммит ШОС прошел в конце августа - начале сентября прошлого года в Пекине.